ABŞ-dan Ukraynaya İNANILMAZ TƏKLİF: Vəziyyət dəyişəcək

ABŞ-ın Dövlət katibi Antoni Blinken Vaşinqtonun Ukraynaya 1 milyard dollara qədər suveren borc zəmanəti təklif etdiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, məqsəd Rusiyanın hərbi təzyiqi nəticəsində Ukrayna iqtisadiyyatı üzərində yaranmış gərginliyi aradan qaldırmaqdır. Diplomat bildirib ki, bu həmlə Ukraynanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirəcək, əhalinin rifahını artıracaq.

Blinken Beynəlxalq Valyuta Fondunu, G7 ölkələrini və digər maliyyə təşkilatlarını bu həmləyə dəstək verməyə çağırıb.

