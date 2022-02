ABŞ-ın Minskdəki səfirliyi amerikalıları Belarusu tərk etməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya qoşunlarının Belarus Ukrayna sərhədi boyunca fəaliyyətini artırması, pandemiya təhlükəsi, qanunsuzluqlar və digər səbəblərə görə, Belarusdakı amerikalılar dərhal ölkəni tərk etməlidirlər”.

Xəbərdarlıqda, amerikalıların Moldovanı da tərk etməsi tövsiyyə edilib.

