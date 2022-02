“Rusiya ordusu hücum vəziyyətinə gətirilib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ ordusunun yüksək rütbəli zabiti “CBS news” televiziyasına açıqlama verib. O bildirib ki, rusların hücum mövqeyi tutduğu peyk görüntüləri əsasında müəyyən edilib. Amerikalı zabitin sözlərinə görə, böyük ehtimalla bu həftənin sonuna qədər Rusiya Ukraynaya hücum edəcək.

Lakin hücumun hansı formada olacağı məlum deyil.

