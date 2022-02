Araik Arutyunyan əli qandallı Bakıya gətiriləcək? - Baş Prokurorluqdan AÇIQLAMA

"Özünü qondurma respublikasının rəhbəri kimi təqdim edən Arayik Arutyuyanın qısa müddətdə istintaqa təqdim edilməsi təmin ediləcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Baş Prokurorluğun İstintaq idarəsinin rəisi Nemət Əvəzov bildirib.

"İstintaq hərəkətləri davam edir. Qısa müddət ərzində əməliyyat və kəşfiyyat qrurumları tərəfindən onun məhkəmə baxışına çıxarılması təmin ediləcək.", - N.Əvəzov vurğulayıb.

N.Əvəzov bildirib ki, Vətən Müharibəsi zamanı Gəncə şəhərinə 4 dəfə terror hücumu olub. Özünü qondarma qurumun prezidenti kimi təqdim edən Araik Arutunyan özünün sosial şəbəkə hesabında bunu öz üzərinə götürüb.

Buna görə də onunla bağlı Cinayət Məcəlləsinin dövlətə xəyanət və digər maddələri ilə cinayət işi başlanılaraq axtarışa verilib.

