İsrail prezidenti İsaak Herzoqun Türkiyəyə səfər edəcəyi tarix dəqiqləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İsrailin dövlət başçısının Türkiyə səfəri mart ayının 9-10-u tarixlərində baş tutacaq. Onun prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşü gözlənilir.

