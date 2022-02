Xarici ölkə vətəndaşlarının və Azərbaycan diasporu nümayəndələrinin iştirakı ilə Xocalı soyqırımının 30 illiyi ilə bağlı videçarx hazırlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsndən məlumat verilib.

Bildirilib ki, “Xocalıya ədalət”, “Xocalını unutmadıq” şüarlarının müxtəlif dillərdə səsləndiyi videoçarxda 50 nəfər iştirak edib.

Hər bir xalqın nümyəndəsi bu şüarları öz dilində səsləndirib.

