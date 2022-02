Əməkdar artistin villasında CİNAYƏT: Sənədlərini götürmək istəyərkən...

Azərbaycanın Əməkdar artisti, “Maestro” adı ilə tanınan skripkaçı Ceyhun İsmayılovun evindən oğurluq edilib.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, 1975-ci il təvəllüdlü sənətçinin Sumqayıt şəhəri Qurd dərəsi adlanan ərazidəki bağ evindəki seyfdən 5400 dollar oğurlanıb. Belə ki, ötən il iyul ayının 20-də villanın 2-ci mərtəbəsindəki yataq otağındakı seyfdən açar seçmə üsulu ilə xeyli miqdarda pul naməlum şəraitdə oğurlanıb.

Aparılan araşdırmalar zamanı hadisənin “Maestro” Ceyhunun evində bağban və xidmətçi işləyən və həmin evdə yaşayan ər-arvadın Kamal adlı oğlu tərəfindən törədilməsi üzə çıxıb. Məlum olub ki, vaxtaşırı valideynlərinin yanına gələrək onlara kömək edən 1988-ci il təvəllüdlü Kamal Qulamov seyfin yerini öyrənib və açarı əldə edərək Sumqayıtda surətini çıxarıb. O, daha sonra gizli şəkildə yataq otağına daxil olaraq seyfdəki dollar bağlamalarının arasından 5400 dollar götürüb. Kamal izi itirmək üçün bağlamaların hər birindən müəyyən qədər 100 dollarlıq əsginasları götürüb və pulun bir hissəsini banka ödəyərək kreditini bağlayıb.

Bundan sonra xarici ölkəyə səfərə gedən Əməkdar artist seyfdən sənədlərini götürmək istəyərkən dollar bağlamalarının bir qədər nazikləşdiyini görərək pulların oğurlanmasından şübhələnib. O, pulları saydıqda həqiqətən oğurluğun baş verdiyini görüb.

Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin oğurluq maddəsi ilə iş açılıb. İbtidai istintaq zamanı və məhkəmənin gedişində təqsirləndirilən şəxsin ailəsi oğurlanmış pulları geri qaytarıb və Ceyhun İsmayılov Kamaldan şikayətçi olmayıb.

Məhkəmə Kamal Qulamovun 2 il 6 ay müddətinə azadlığının məhdudlaşdırılması cəzasına məhkum edilməsinə qərar verib və ona elektron nəzarət cihazı tətbiq edilib.

