Türkiyənin F-16 qırıcıları 9-20 may tarixlərində Yunanıstanda təşkil ediləcək hərbi təlimlərdə iştirak edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Tiger Meet 2022” adlı təlimlər NATO çərçivəsində baş tutacaq. Təlim “Pələng” emblemi olan NATO Hava Qüvvələrinin birliklərini bir araya gətirəcək.

Qeyd edək ki, ötən il Portuqaliyada təşkil edilən təlimlərə 50-dən çox təyyarə və mindən çox hərbçi qatılmışdı.

