Nazir əlavə dəyəri yüksək olan sahələri AÇIQLADI

“Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun аyrı-аyrı sаhələrinin inkişаfı sürətlənib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov özünün sosial media hesabında yazıb.

Nazir bildirib ki, ötən il bu sahədə əlavə dəyər əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən yüksəlib.

“Artım turizm və iaşə obyektlərində 34,2 faiz, qeyri-neft sənayesində 17,8 faiz, nəqliyyat və anbar təsərrüfatında 16 faiz, informasiya və rabitədə 6,1 faiz, ticarət və nəqliyyat vasitələrinin təmirində 5,3 faiz, kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və balıqçılıqda isə 3,3 faiz təşkil edib”.

