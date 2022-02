15 yaşlı uşaq dəhşət törətdi: Atasını, anasını və qardaşını qətlə yetirdi - İnternet qadağası... / FOTO

İspaniyada 15 yaşlı uşağın ailə üzvlərini qətlə yetirməsinin səbəbləri açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniyetmənin dərs qiymətləri pis olduğuna görə, ailəsi onun internetə girməsinə qadağa qoyub. Buna görə qəzəblənən yeniyetmə tüfənglə atasını, anasını və qardaşını qətlə yetirib. Hadisədən sonra, o cəsədlərlə 3 gün bir yerdə yaşayıb. Ardınca yeniyetmə törətdiyi əməli qohumlarına etiraf edib. Məktəblinin sözlərinə görə, anasına arxadan atəş açıb. Ana yerə yıxılandan sonra təkrar atəş açaraq onu öldürüb

Yeniyetmə nəzarətə götürülüb.

