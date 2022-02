“Rusiyanın Ukraynaya hücum edəcəyinə dair hesabatlar “informasiya terrorizmi”dir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya ordusunun bütün hərbi təlimlərinin başlama və bitmə tarixi plan əsasında olur. Lavrov deyib:

“Ukraynanın NATO-ya üzv olmasından imtina etməsi Avropada bir sıra ölkə tərəfindən müsbət qarşılanacaq. Bu reallaşarsa Avropadakılar da daxil olmaqlaq bir çox insan rahat nəfəs alacaq”.

