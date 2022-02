18 yaşadək basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Avropa çempionatındakı rəqibləri bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda C divizionunun B qrupunda Ermənistan, Cəbəllütariq, Moldova və Lüksemburqla mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, qarşılaşmalar San-Marinonun Serravalle şəhərində, 24-31 iyul tarixlərində keçiriləcək.

