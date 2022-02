Prokurorluq azyaşlıya seksual hərəkətlər edib bəraət alan şəxsin hökmündən protest verib

Baş Prokurorluq Bərdə sakininin bəraət hökmündən apellyasiya protesti verib.

Qrumun Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Bərdə Rayon Məhkəməsinin 10 fevral 2022-ci il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci (On altı yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və ya seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə) mаddəsi ilə təqsirləndirilən Bərdə rayon sakininə bəraət verilib.

Qeyd olunan hökmün işin faktiki hallarına uyğun olmaması əsası ilə həmin şəxsin Cinayət Məcəlləsinin 152.1-ci maddəsi ilə təqsirli bilinib ona həmin maddənin sanksiyasında nəzərdə tutulan cəza təyin edilməklə yeni ittiham hökmü çıxarılması məqsədilə fevralın 15-də Baş Prokurorluq tərəfindən Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə protest verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.