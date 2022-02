Gənc müğənni Sübhi Abbas "Səni mən" adlı yeni mahnısına çəkdirdiyi klipini təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəstənin müəllifi Sübhinin özüdür. Ekran işinin rejissorluğu Elvin Elxana həvalə olunub. Klipdə aktyor qismində Gültən Nağıyeva, Əli Məhərrəmli rol alıb. Mahnı sevgililərin etirafından bəhs edir.

Sözügedən klipi təqdim edirik:

