Öləndən 41 gün sonra koronavirus testi götürüldü - Nəticə həkimləri HEYRƏTƏ GƏTİRDİ

İtaliyada həyatını itirmiş 41 yaşlı şəxs üzərində koronavirus testi aparan həkimlər heyrətə gəliblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölən şəxsin üzərində 41 gün ərzində 28 dəfə test aparılıb. Teslərin hamısı pozitiv çıxıb. Elm adamları koronavirusun yayılmasını daha geniş araşdırmaq üçün belə üsula əl atıblar. Bu nəticə koronavirusun cəsəddə qalıcı olduğunu öyrənmək baxımından vacib hesab edilir. Məlumata görə, test edilən cəsəd 4 dərəcə temperaturdakı otaqda qapalı su keçirməyən bağlamanın içində saxlanılıb. Cəsəd çürüdüyünə görə, həkimlər 41 gündən sonra test edə bilməyiblər və cənazə sənədləri yekunlaşdığına görə cəsədin dəfn edilməsi qərarlaşdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.