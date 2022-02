Vitse-spikerlə deputat arasında QALMAQAL: "Sonuncu dəfə sizə xəbərdarlıq edirəm" - VİDEO

Milli Məclisin ötən gün keçirilən plenar iclasında deputat Məlahət İbrahimqızı ilə parlamentin sədr müavini, İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Fəzail İbrahimli arasında mübahisə yaranıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, mübahisə “Dini etiqad haqqında” qanuna dəyişikliklərin II oxunuşda müzakirəsi zamanı baş verib.

“Neqativləri, çatışmazlıqları deməliyik. Bu, bizim borcumuzdur. Heç kəs də sizə səlahiyyət verməyib ki, burada yetənə daş atasınız, yetməyənə də güllə atasınız. Mən bura dünən gəlmişəm.

Bu, nə sizə, nə də vəzifənizə yaraşar. Mən çox şey bilirəm, çox şey də danışardım. 64 yaşım var, hər kəs də məni çox gözəl tanıyır. Siz məni nümunə çəkməməlisiniz. Axırıncı dəfə sizə bildirirəm” - deyə M.İbrahimqızı Fəzail İbrahimliyə sərt reaksiya verib.

