Sabunçuda intihara cəhd hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Sabunçu rayonunda “Sabunçu körpü”sü kimi tanınan yerdə qeydə alınıb.

2009-cu il təvəllüdlü Abbaszadə Nailə Pərviz qızı körpünün üzərindən özünü atıb. O, ağır kəllə-beyin travması və çox saylı sınıq xəsarətləri alıb. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə çatdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.