Baydendən rus qoşunlarının Ukrayna sərhədindən geri çəkilməsinə münasibət: Yaxşı xəbərdir

“Rusiyanın hərbçilərini Ukrayna sərhədindən çəkdiyini hələlik müəyyən edə bilməmişik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ prezidenti Co Bayden belə açıqlama verib. O bildirib:

“Bu yaxşı xəbərdir. Lakin rus hərbçilərinin bazalarına qayıtdığını hələlik müəyyən edə bilməmişik. Bizim eskpertlər Rusiyanın hələ də təhlükəli mövqedə olduğunu deyir. ABŞ bütün hallara qarşı hazırlıqlıdır”.

Baydenin sözlərinə görə, Vaşinqton Avropada sülhü və sabitliyi inkişaf etdirmək üçün müttəfiqləri və Rusiyanı ilə danışıqlara hazırdır.

