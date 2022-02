Sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edən 40 nəfər qadın sürücü cərimələnib

Ötən il təhlükəsizlik kəmərini bağlamadan nəqliyyat vasitəsini idarə etməyə görə 5 494 və nəqliyyat vasitəsinin sərxoş vəziyyətdə idarə edilməsinə görə 40 nəfər qadın sürücü cərimələnib.

Metbuat.az-a Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən verilən məlumata görə, yolayrıcını keçmə qaydalarının pozulmasına görə 1363, svetoforun və ya nizamlayıcının qadağanedici işarəsi verilərkən hərəkətin davam etdirilməsinə görə 1257, araməsafəsi qaydalarının pozulmasına görə 528, nəqliyyat vasitəsini tam olaraq əks istiqamətli nəqliyyat axınının hərəkət zolağına keçirərək nəqliyyat axınına əks istiqamətdə hərəkət etməyə görə 383, nəqliyyat vasitəsinin hərəkəti zamanı telefonu əldə saxlamaqla ondan istifadə etməyə görə 192 qadın sürücü barəsində inzibati tənbeh tədbirləri tətbiq edilib.

