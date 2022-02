“Rusiyanın Ukraynaya təşkil edilən kiber hücumlarla əlaqəsi yoxdur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən açıqlama verilib. Kremldən həmçinin bildirilib ki, NATO-nun rus əsgərlərinin Ukrayna sərhədindən çəkilmədiyinə dair açıqlamaları həqiqəti əks etdirmir.

Qeyd edək ki, Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin internet saytlarına və bəzi bankların səhifələrinə kiber hücumlar təşkil edilib. Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi hücumların arxasında Rusiyanın ola biləcəyini bəyan edib.

