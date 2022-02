Türkan Vəlizadənin GÖRÜNTÜLƏRİ YAYILDI: Gecə klubunda... - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə müğənni Türkan Vəlizadənin gecə klubunda çəkildiyi iddia edilən videosu yayılıb. "Türkan Vəlizadə gecə klubunda" başlığı ilə yayılan video qısa müddətdə populyarlıq qazanıb. Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni Türkan Vəlizadənin meneceri video ilə bağlı Azxeber.com-a açıqlama verib. O, deyib ki, çəkilən video gecə klubunda deyil:

"Bəli, videodakı şəxs Türkan xanımdır, amma bura gecə klubu deyil. Video Dərya Uluğun Bodrumdakı konserti zamanı çəkilib. 300 nəfərlik konsert zalıdır. Burada şişirdiləcək və qeyri-adi qəbul ediləcək heç bir şey yoxdur. Konsertə getmək, əylənmək, canlı ifalara qulaq asmaq günahdır?”. Həmin videonu təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.