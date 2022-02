“Ukrayna NATO-ya daxil olub-olmayacağı barədə qərarı özü verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq belə açıqlama verib. O bildirib ki, hazırki gərgin vəziyyətə baxmayaraq, Ukrayna qərb ittifaqına bağlı siyasət yürüdür. “NATO-nun qapıları açıqdır. Hara getmək istədiyinə Ukrayna özü qərar verəcək. Hər suveren ölkənin müstəqil qərar qəbul etmək hüququ var” deyə Stoltenberq bəyan edib.

