Böyük Britaniyanın Müdafiə naziri Ben Uolles Rusiya hərbçilərinin Ukrayna sərhədindən çəkilməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, bəzi qüvvələrin Ukrayna sərhədindən çəkilməsinə baxmayaraq bölgədə gərginlik davam edir:

“Rusiya ayağını hələki qazdan çəkməyib. NATO gərginliyi azaltmaq üçün çalışır.Lakin Rusiya hücuma keçərsə, Ukraynanı əzəcək gücü var”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.