Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski “Qar fırtınası-2022” komanda-qərargah təlimlərinin keçirildiyi Rivne vilayətində olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında bildirib.

“Birincisi, bizim oğlan və qızlarımız əlimizdə olan silahları yaxşı bilirlər. İkincisi, xarici tərəfdaşların bizə təhvil verdiyi silahları mənimsəmək üçün onlara cəmi bir neçə gün kifayət edib”, - deyə Zelenski paylaşıb.

