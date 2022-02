Konfrans Liqası: "Qarabağ" "Marsel"lə qarşılaşacaq

"Qarabağ" bu gün UEFA Konfrans Liqasında Fransanın "Marsel" klubu ilə üz-üzə gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun baş məşqçi olduğu kollektivi "Velodrom" stadionunda Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da mübarizəyə başlayacaq. Görüşü monteneqrolu FIFA referisi Nikola Dabanoviç idarə edəcək.

"Marsel" və "Qarabağ" avrokuboklarda ilk dəfə qarşılaşacaqlar. Hər iki komanda cari mövsüm qrup mərhələsində cəmi 1 oyunda uduzub. Fransa təmsilçisi Avropa Liqasında qrup 3-cüsü olduğu, Ağdam klubu isə Konfrans Liqasında mübarizə apardığı H qrupunu 2-ci sırada başa vurduğu üçün pley-offa vəsiqə qazanıb.

Baş məşqçi Qurban Qurbanov UEFA Avropa Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində "Marsel" ilə oyundan öncə mətbuat konfransında fikirlərini bildirib. Onun sözlərinə görə, bu oyun onlar üçün böyük təcrübə olacaq:

"Bu oyun bizim üçün böyük təcrübə olacaq. "Marsel"in böyük avrokubok təcrübəsi, yaxşı futbolçuları və baş məşqçisi var. Öz komandama güvənirəm. Burada layiqli oyun göstərmək, yaxşı mübarizə aparmaq istəyirik. İlk dəfədir qrupdan çıxmışıq və belə bir oyuna hazırlaşmışıq. Ən yaxşı oyunlarımızdan birini göstərməyə çalışacağıq. İlk matçda rəqibi daha yaxından tanıyacaq, görüşün gedişində onların gücünü tam biləcəyik. Buraya azarkeşlərimizi sevindirmək üçün gəlmişik",- deyə vurğulayıb.

Klubun oyunçusu Abdullah Zubir Avropa Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində "Marsel" ilə oyundan öncə mətbuat konfransında fikirlərini bildirib:

"Meydanda əlimizdən gələni edəcəyik ki, klubun müsbət imicini qoruyaq. Təcrübəli rəqiblə qarşılaşmaq üçün gəlmişik. Burada yaxşı oyun göstərmək istəyirik. Cavab matçı üçün nəticəmizin daha yaxşı olmasına çalışacağıq".

UEFA Konfrans Liqası, pley-off mərhələsi

İlk oyun

17 fevral

00:00. "Marsel" (Fransa) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

Hakimlər: Nikola Dabanoviç, Milovan Cukiç, Vladan Todoroviç, Miloş Boşkoviç (hamısı Monteneqro)

Marsel, "Velodrom" stadionu.

Qeyd edək ki, komandalar arasında cavab oyunu fevralın 24-də Bakıda keçiriləcək.

