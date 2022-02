UEFA Konfrans Liqasının rəsmi tviter hesabı pley-off mərhələsində üz-üzə gələcək "Qarabağ" və Fransa "Marsel"i ilə bağlı sorğu keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, postda "kim 1/8 final mərhələsinə yüksələcək" sualı ünvanlanıb.

Qeyd edək ki, bu gün "Velodrom" stadionunda oynanılacaq "Marsel" - "Qarabağ" qarşılaşması Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da başlayacaq.



