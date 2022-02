Türkiyədə maraqlı hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, türk əsgər sırada dayanan hərbi geyimdəki şəxsin dostu olduğunu güman edərək, əlinin onun çiyninə qoyub. Ardınca hərbi geyimdə olan şəxsin simasına baxan türk əsgər heyrətə gəlib. Sən demə sırada dayanan yüksək rütbəli komandan imiş.

Görüntülər sosial mediada maraqla qarşılanıb.

