Ukrayna ordusunun bu gün səhər saatlarında Qondarma Luqansk Xalq Respublikasının ərazisini atəşə tutduğu iddia edilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “RİA Novosti” məlumat yayıb. İddialara görə, Ukrayna hərbçiləri 4 dəfə atəş açıb. Hərbçilərin 120 və 82 millimetrlik minaatanlardan və iriçaplı pulemyotlardan atəş açdığı iddia olunur.

Ukrayna tərəfi hələlik iddialara münasibət bildirməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.