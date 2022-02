Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün "Qarabağ" UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsində "Marsel"lə qarşılacaşaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov Ağdam təmsilçisinə dəstək üçün Fransya yollanıb. Bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında matçın keçiriləcəyi "Velodrom" stadionunun videosunu yayımlayıb:

"Oyun günü: komandamıza uğurlar" , deyə nazir qeyd edib.



