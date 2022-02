Ötən gecə İsrail ordusu Suriyanın paytaxtı Dəməşqin cənubundakı əraziləri raketlərlə atəşə tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriyanın dövlət agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Qolan təpələrindən atılan raketlər ciddi fəsadlara yol açıb. Tələfat barədə məlumat yoxdur. İsrail mətbuatı yazır ki, hücum zamanı Suriya və İran hərbçilərinin istifadə etdiyi hərbi baza hədəfə alınıb. Qeyd edək ki, iki həftə əvvəl İsrailin Suriya bazasını bombalaması nəticəsində 1 hərbçi həlak olub.

