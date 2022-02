İranın paytaxtı Tehranda 3 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “İRNA” agentliyinin yaydığı məlumata görə partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb, daha 9 nəfər isə yaralanıb.

Qeyd edək ki, ehtimala görə partlayışa səbəb qaz sızması olub. Hadisə yerinə çox sayda xilasedicilər cəlb olunub.

