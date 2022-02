SON DƏQİQƏ: Ukrayna bombalanır - Şiddətli partlayış səsləri eşidilir / FOTOLAR

Rusiya-Ukrayna sərhədində partlayış səsləri eşidilib.

Metbuat.az Röyters agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Ukraynanın şərqindəki Elenovka kəndi və Donetsk hava limanı yaxınlığı bombalanıb. Məlumata görə, Rusiyanın dəstəklədiyi separatçılar bölgəni top atışları ilə hədəfə alıblar. Türkiyənin Sabah qəzetinin xarici mənbələrə istinadən məlumatına görə, mərmilərdən bəziləri orta məktəbə düşüb. Hücumun miqyası və fəsadlar barədə hələlik məlumat yoxdur. Bölgədə atəş səsləri davam edir.

Qeyd edək ki, səhər saatlarında separatçılar Ukrayna ordusunun onları atəşə tutduğunu irəli sürmüşdü.

