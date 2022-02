İsrail PUA-larla İrana mümkün hücuma hazırlaşır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin KAN platforması iddia irəli sürüb. Yüksək rütbəli siyasi nümayəndəyə istinadən verilən məlumata görə, PUA-larla hücum təşkil etmək daha asandır. Buna görə, də bu hücum variantının məşqləri davam edir.

Qeyd edək ki, İsrail mediası iki gün əvvəl İrandan İsrail istiqamətində uçan iki PUA-nın İraqda vurulduğunu irəli sürüb.

