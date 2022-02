Hindistanın Uttar Pradeş vilayətində toy mərasimi zamanı faciə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toy zamanı üzəri beton lövhələrlə bağlanmış quyunun çökməsi nəticəsində 13 nəfər həyatını itirib. Onların arasında uşaqlar da var. 10 nəfərin isə yaralandığı bildirilir. Məlumata görə, quyunun dərinliyi 15 metrdən çox olub. Bildirilir ki, sakinlər betonlar üzərində əylənərkən, ağırlığa davam gətirməyərək, çöküb.

