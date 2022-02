Ötən gün UEFA Çempionlar Liqasında “Sportinq”ə 5:0 hesabı ilə qalib gələn “Mançester Siti” klubunun təyyarəsi İngiltərəyə qayıdarkən yolda güclü hava boşluğuna düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu səbədən “Mançester Siti” klubunun futbolçularını və texniki heyəti daşıyan təyyarə Liverpula eniş etmək məcburiyyətində qalıb. Klub bu barədə xəbəri təsdiqləyib.

Hadisənin görüntülərini təqdim edirik:

