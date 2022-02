Çinin Şanxay şəhərində 50 yaşlı Yaponiya vətəndaşı cəsusluq ittihamı ilə həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, şübhəli bir müddət əvvəl həbs edilsə də, indi açıqlanıb. Şübhəlinin adı açıqlanmır. Yaponiya tərəfi həbs xəbərini təsdiq etsə, cəsusluq iddialarına münasibət bildirməyib.

Qeyd edək ki, son bir neçə il ərzində 14 Yaponiya vətəndaşı cəsusluq iddiaları ilə həbs edilib.

