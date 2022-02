Yolu bağlayan şirkətin rəhbəri üzr istədi - VİDEO

Bu gün Bakıda yolu bağlayan sürücülər üzr istəyib.

Metgbuat.az ATV-yə istinadən xəbər verir ki, onlar tıxaca səbəb olduqlarına görə peşman olduqlarını dilə gətiriblər.

TIR-lardan birini sürən "R Group Azerbaijan" MMC-nin rəhbəri Rəmiş Cəfərov bildirib ki, TIR-ı saxlayıb və süni tıxac yaradıb.

Qeyd edək ki, bu gün Heydər Əliyev prospektində yolu bağlayan TIR sürücüsü Rəmiş Cəfərov saxlanılıb. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərovun Feysbukdakı canlı yayımda sürücünün atası Zəkiran Cəfərov bildirib. Onun sözlərinə görə, oğlu hazırda Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci polis şöbəsində saxlanılır.

Xatırladaq ki, TIR sürücülərinin yolu bağlaması faktı ilə əlaqədar cinayət işi başlanılıb.

Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin baş inspektoru, polis mayoru Araz Əsgərli bildirib ki, fakta görə Cinayət Məcəlləsinin 233-cü (İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə) maddəsi ilə Nərimanov Rayon Polis İdarəsinin İstintaq Şöbəsində Cinayət işi başlanılıb: "Məsələyə hüquqi müstəvidə qiymət veriləcək".

