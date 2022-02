Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinə yeni sözçü təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Mədəniyyət naziri Anar Kərimovun əmrinə əsasən, Nuridə Allahyarova Dövlət Xidmətinin Beynəlxalq və İctimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri təyin edilib.

Qeyd edək ki, o, əvvəllər "BakuBus" MMC, Bakı Nəqliyyat Agentliyi və Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti və başqa qurumlarda çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.