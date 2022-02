Son bir gün ərzində Ukraynanın dəstək verdiyi separatçılar 60 dəfə atəşkəs rejimini pozub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusundan açıqlama verilib. Bildirilib ki, separatçılar ağır silahlardan istifadə edib. Silahlılar top atışları həyata keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.