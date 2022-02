Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cümhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kamal Kılıçdaroğlunun “canlı yayımda qarşıma çıx” çağırışlarına tutarlı cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib:

“Son günlər Kılıçdaroğlu tez-tez meydan oxuyur. “Qarşıma çıx “ deyə yeri-göyü inlədir. Halbuki biz sandıqda Kılıçdaroğlunun qarşısına çox çıxdıq. Referendumun ilk sınağında Kılıçdaroğlunu sanığa gömdük. Kılıçdaroğlunu 10 seçkidə sandığa gömdük”.

