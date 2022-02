Ukrayna-Rusiya sərhədində gərginliyin davam etdiyi vaxtda Ukraynanın qadın hərbçilərinin paylaşdığı görüntülər müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə müharibəyə hazırlaşan qadınların əhvalının yerində olduğu müşahidə edilir. Qadınlar hətta bir-biriləri ilə diqqətçəkən zarafatlar da ediblər. Görüntülər sosial mediada maraqla izlənilir.

