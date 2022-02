Ukrayna sərhədində hərbi təlimləri tamamlayan bəzi rus tank birlikləri və hərbi qüvvələrin daimi hərbi bazalarına geri qayıtması davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, bəzi birliklər artıq bazalarına geri qayıdıb. Hərbi təlimlər məqsədilə Krıma cəlb edilən 10 Su-24 təyyarəsi də daimi bazalarına geri qayıdıb.

