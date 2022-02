Sosial şəbəkələrdə azyaşlı cütlüyün nişan mərasimi ilə bağlı videogörüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə nişan mərasimi keçirilən hər iki cütlük azyaşlıdır. Videoda azyaşlı qızın heç də məmnun olmadığı görülür.

Sosial şəbəkələrədə qızın zorla ərə verildiyi, nişan mərasiminin Bərdə rayonunun Soğanverdilər kəndində baş tutduğu qeyd olunub.

Rəylərdə həmçinin görüntülərin Gürcüstanda çəkildiyi də ehtimal olunur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.