Rusiya Təhlükəsizlik Şurası Ukraynadakı vəziyyət və təhlükəsizlik zəmanəti məsələsi ilə bağlı iclas keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toplantıda Putin Ukrayna məsələsi ilə bağlı dünya liderləri ilə bağlı apardığı müzakirələr barədə məlumat verib. İclasda Rusiyanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Detallar barədə ətraflı məlumat verilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.