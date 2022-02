Dünyada koronavirusa yoluxanların sayı 420 milyonu ötdü

Dünyada COVID-19 infeksiyasına yoluxma hallarının sayı 420 804 374 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, virusdan ölənlərin sayı 5 883 969 nəfər təşkil edir.

Yoluxma sayına görə ABŞ, Hindistan və Braziliya ilk üçlüyü bölüşür.

ABŞ COVID-19 infeksiyasına yoluxanların və bu səbəbdən ölənlərin sayına görə dünyada liderlik edir. Birləşmiş Ştatlarda koronavirusa yoluxanların sayı 79 915 734 nəfərə çatıb, 955 497nəfər infeksiya səbəbindən vəfat edib.

İkinci yerdə qərarlaşan Hindistanda 42 780 235 nəfərdə COVID-19 xəstəliyi təsdiqlənib, 510 937 nəfər ölüb.

Siyahıda üçüncü pillədə qərarlaşan Braziliyada pandemiya dövrü ərzində 27 941 476 nəfər virusa yoluxub, onlardan 642 156 nəfəri ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.