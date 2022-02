Qondarma Donetsk Xalq Respublikasının mərkəzində şiddətli partlayış baş verib.

Metbuat.az Ria novosti agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə qondarma respublikanın hökumət binasının yanında qeydə alınıb. Məlumata görə, partlayışa səbəb avtomobildəki partlayıcı qurğunun işə salınması olub. Ardınca yanğın başlayıb. Fəsadlar barədə məlumat yoxdur.

