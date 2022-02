Çevik Polis Alayı (ÇPA) komandirinin birinci müavini, ÇPA qərargah rəisi vəzifəsinə təyinat olub.

Metbuat.az-ın əldə etdiyi məlumata görə, bu vəzifəyə polis polkovnik- leytenantı Ramil Priyev təyin edilib.

Qeyd edək ki, ÇPA-nın əvvəlki qərargah rəisi Elnur Kərimov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi təyin olunub.

