AMEA prezidentinin səlahiyyətləri Birinci vitse-prezident, akademik Arif Həşimova həvalə olunub.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə AMEA-nın Ümumi yığıncağında qərar qəbul edilib.

Akademik Nizami Cəfərov deyib ki, AMEA-nın növbəti Ümumi yığıncağında prezident seçiləcək.

Arif Həşimov



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.