İtaliya A Seriyasında 37-ci - sonuncu tura start verilir.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu gün iki görüş keçiriləcək. İlk öncə "Verona" çempion "Yuventus"u qəbul edəcək. Günün ikinci matçında isə "Atalanta" "Milan"la qarşılaşacaq.

21:00. "Verona" - "Yuventus"

23:45. "Atalanta" - "Milan"

Turun digər görüşləri sabah keçiriləcək.

