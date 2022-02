Bərdədə azyaşlı qızın nişanlanması ilə bağlı RƏSMİ AÇIQLAMA - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Sosial şəbəkələrdə Bərdədə azyaşlı qızın məcburən nişanlanması ilə bağlı görüntülər yayılıb.

Metbuat.az-a Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat katibi Teymur Mərdanoğlu bildirib ki, fakt araşdırılıb:

“Araşdırmalar nəticəsində görüntülərin Bərdədə çəkilməsi faktı təsdiqini tapmayıb. Aidiyyəti qurumların əməkdaşları ilə birlikdə araşdırmalar davam etdirilir”.

Həmçinin Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin rəhbəri Kəmalə Ağazadə də bununla bağlı çoxsaylı müraciətlər aldığını bildirib:

“Dünəndən 221 nəfər bu videonu mənə göndərib. Mənə yox, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə göndərin, onlar dərhal “nəzarətə” götürsünlər. Komitədən açıqlama olub? Bilmirsiniz? Bu qız deyilənə görə, Bərdə rayonu, Soğanverdilər kəndindəndir...”

